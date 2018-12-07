موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. وصدمة لكلوب

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بورنموث، في الثانية والنصف ظهر السبت، في إطار منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بيرنلي، في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف لهدف.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ39 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بورنموث في المركز السابع بـ23 نقطة.

صلاح يبحث عن الأهداف

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح إستعادة التألق، بعد غيابه عن التهديف خلال آخر مباراتين.

وكان الفرعون قد جلس على دكة البدلاء، أمام بيرنلي، وشارك في أخر 25 دقيقة من زمن المباراة، بدلا من ديفوك أوريجي، ونجح في تنشيط هجوم الريدز، وصنع هدفا رائعا لشاكيري.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أوباميانج بـ10.

وحصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، وأوروبا، كما جاء في المرتبة السادسة، في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وآدم لالانا وجو جوميز، وديان لوفرين للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني، بعد تعرضه لكدمة في لقاء إيفرتون، وفي حال غيابه سيلعب شاكيري بدلا منه.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد

نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD.