"بلطجة وإرهاب".. رسائل نارية من "ميدو" لـ"عبد الحفيظ والجبلاية"

كتب: ضياء السقا

هاجم أحمد حسام ميدو، المدير الفنى السابق للزمالك ووادي دجلة، اتحاد الكرة المصري، بعدم اتخاذه موقفا حازما، تجاه تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بشأن مجاملة لجنة الحكام للفريق الأبيض.

وقال ميدو، في تغريدات عبر حسابه الشخصي بتويتر: "سيد عبد الحفيظ مدير كرة ناجح يعرف كيف يستخدم العوار الموجود بقانون الكرة في مصر وعدم وجود لجنة قيم وعدم وجود أي عقاب خاصة لو كنت مسؤولا في نادي كبير ويضع ضغوط على الحكام والمنافسين من خلال تصريحاته التي من المفروض ان يعاقب عليها لو كان في اي دولة أخرى أو لو كان مسؤولا في نادي أخر".

وأضاف: "ما صرح به سيد عبد الحفيظ من خلال تلميحاته بأن هناك توجيه بعض الحكام للزمالك هو تصريح خطير جدا لو كان مسؤولي الاتحاد أرادوا ان يأخذوه بمحمله الصحيح لكانوا أوقفوه فورا.. تصريح معناه أن لجنة الحكام تعين حكام ملاكي للزمالك لمجاملته ولكن مسؤولي الاتحاد قرروا تجاهل هذا التصريح الخطير".

وتابع المدير الفنى السابق للزمالك: "أعتب على الأستاذ أحمد مجاهد الذي اعرف انه رجل ينتفض دائما أمام مثل هذه التصريحات التي تطول من نزاهة المسؤولين داخل الاتحاد كما فعل في مواقف كثيرة من قبل بأن يتجاهل مثل هذا التلميح الخطير بأن لجنة حكامنا الشريفة قد تختار بعض الحكام بعينها لمجاملة فريق بعينه!!".

وواصل: "بصراحة توقعت أن يتخذ اتحاد الكرة موقفا صارما باجتماعه الأخير ضد سيد عبد الحفيظ ولكن للأسف خاب ظني بأن لا يناقش حتى الاتحاد في اجتماعه تصريحات مدير الكرة بالأهلي التي بها تلميحات صريحة بمجاملة اتحاد الكرة لنادي الزمالك لمساعدته على الفوز ببطولة الدوري".

وختم ميدو تغريداته قائلا: "تجاهل اتحاد الكرة مثل هذه التصريحات الخطيرة هي دعوة لكل مسؤولي الأندية باستخدام أسلوب البلطجة والإرهاب على مسؤولينا وحكامنا.. تصريحات تعود بنا إلى الماضي وكيف ساعد هذا الأسلوب بعض الأندية بالفوز على الأقل ب ٥٠٪ من بطولاتها".

وكان عبد الحفيظ، قد أثار جدلا عقب تصريحاته بشأن إدارة 4 حكام فقط 80 % من مباريات الزمالك.

وأكد عبد الحفيظ أن الرباعي محمد عادل وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي يديرون مباريات الزمالك، موجها تساؤلا لاتحاد الكرة: "لماذا هذه الأسماء يتم تكرارها لتحكيم لقاءات الفريق الأبيض؟!".

وأبدى مدير الكرة بالأهلي دهشته من عدم إدارة أفضل حكمين في مصر، جهاد جريشة، ومحمود البنا لمباريات الزمالك.

وطلب عبد الحفيظ من لجنة الحكام استعارة الحكم العراقي علي صباح الذي أدار مباراة الزمالك والاتحاد بالبطولة العربية لأنه لم يحتسب أخطاء بلا معنى لصالح الفريق الأبيض.

كما دخل عبد الحفيظ، الفترة الماضية في مشادة مع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أثناء مداخلتين على الهواء، جمعتهما في توقيت واحد ببرنامج ملعب ON الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة.

وانفعل عبد الفتاح، منتقدا تصريحات عبد الحفيظ، قائلا: "لا يصح أن يتهكم مسؤول بالأهلي على الحكام.. ولا يستطيع أحد مسائلتي عن سبب اختيار حكم أو رفض آخر".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "ناس كبيرة أوي انتقدت الحكام وقمت بالرد عليهم، وإحالتهم للجنة المسابقات، ثم هل من حقي أن أقول لماذا لعب سيد عبد الحفيظ في الأهلي بعلي أو عويس؟!".

ورد عبد الحفيظ منفعلا: "لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة عن لاعبي الأهلي، هم لاعبون كبار.. وأنا ملقتش حتى الآن إجابة على سؤالي بشأن غياب حكام بعينهم عن مباريات الزمالك رغم كفاءتهم".

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