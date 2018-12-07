حوار .. محمود وحيد: لم أراوغ للانضمام لناد أخر .. وتواجدي في الأهلي كان حلمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - حاورته ـ ريهام حمدي:

سادت حالة من الغموض مساء يوم أمس الخميس حول مصير صفقة انتقال محمود وحيد، ظهير أيسر مصر المقاصة لصفوف الأهلي قبل أن يُعلنها مسؤولو القلعة الحمراء عصر اليوم الجمعة كثاني صفقاته الشتوية عقب ضم محمد محمود، لاعب وادي دجلة.

محمود وحيد أختص مراسل الخليج 365 بأول حوار له عقب إعلان صفقته رسمية وإلى نص الأسئلة:

* في البداية مبروك انتقالك للأهلي.. ولكن ما صحة اختفائك لعدم التوقيع؟

- هذا الكلام غير صحيح بالمرة فكل الأمور كانت مُنتهية منذ فترة طويلة مع محمد فضل لذا كل ما يُثار لا أساس له من الصحة والدليل إعلان الصفقة رسميًا اليوم.

* قيل أن أحد الأندية المحلية دخل في الصفقة لضمك لصفوفه؟

- فعليًا كل ما يُثار لا أساس له من الصحة فلم يطلب أي نادي ضمي لصفوفه خلال الساعات الماضية وكل شيء كان منتهيًا منذ فترة كما قلت مع محمد فضل.

* كيف ترى انتقالك للأهلي؟

- سعيد بالطبع فهو خطوة ونقلة هامة في مسيرتي الكروية وأي لاعب يتمنى أن يتواجد في الأهلي فهو شرف وحلم بالنسبة لي والحمدلله تحقق.

* هل تشعر بالقلق من التواجد في صفوف الأهلي خلال الفترة الصعبة التي يمر بها؟

- لست قلقًا وإن شاء الله أكون على قدر ثقة الجميع وما يمر به الأهلي مجرد كبوة وستمر سريعًا لأن هذا هو الأهلي.

*هل ترى أنك ستُشارك مع الأهلي في وجود لاعبين بمركزك؟

- أتمنى أن أُشارك باستمرار وسأبذل كل ما لدي وأخرج كل ما امتلكه من خبرات ومهارات لتحقيق ذلك.

*هل هذه هي المرة الأولى التي يفاوضك بها الأهلي؟

- دعني أخبرك إنني كنت سأنضم لصفوف الأهلي خلال تواجدي مع الإسماعيلي ولكن الأمور لم تتم ولا أرى أن انضمامي للقلعة الحمراء تأخر بالعكس هذا أنسب وقت أنضم به لصفوف الأهلي.

وكان محمود وحيد لاعبًا في صفوف فرق الشباب بنادي الإسماعيلي حتى انتقل لصفوف إنبي في عام 2012 ومنه لصفوف تليفونات بني سويف على سبيل الإعارة في 2014 ثم العودة لإنبي بعد 6 شهور قبل أن ينتقل لصفوف المقاصة في يناير 2015.

* ما هي رسالتك لجمهور الأهلي؟

- أعلم أن الأهلي نادي بطولات وانضمامي له كان بمثابة الحلم وسأبذل كل جهدي لأكون عند حسن ظن الجميع وأكمل مسيرة من قبلي ونحقق حلمكم بالعودة للتتويج بكل البطولات لإسعادكم.

* وأخيرًا.. ما طموحك أنت مع الأهلي؟

أتمنى أن أكون ضمن اللاعبين الذين يظل اسمهم دائمًا مرتبط بالنادي الأهلي ببذل الجهد ومساعدة الفريق بالتتويج بالبطولات.

يُذكر أن وحيد ـ صاحب الـ 24 عاماً ـ شارك مع مصر المقاصة في 16 مباراة خلال الموسم الجاري بين بطولتي الدوري وكأس مصر؛ حيث سجل هدفًا وصنع 5 آخرين لزملائه خلال 1397 دقيقة لعب.