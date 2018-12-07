تسلسل زمني.. 7 أيام من الحرب الكلامية بين عبد الحفيظ وأمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شهدت الأيام الماضية، حرب كلامية بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بسبب الأداء التحكيمي في مباراة الفريق الأبيض أمام بتروجيت، لتستمر التصريحات المتبادلة بين الطرفين لـ 7 أيام، ليشن كل طرف الهجوم على الأخر.

ونرصد في هذا التقرير التسلسل الزمني للحرب الكلامية بيين سيد عبد الحفيظ وأمير مرتضى منصور.

سيد عبد الحفيظ والحكم العراقي

قبل 6 أيام خرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، ليدلي برأيه في الاختيارات التي تقوم بها لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، لمباريات نادي الزمالك، بعد مواجهة الفريق الأبيض أمام بتروجيت.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إنه يرى عدم الاعتماد على الثنائي جهاد جريشة ومحمود البنا في مباريات الزمالك بالدوري، أمرًا غير منطقيًا.

وأكمل: "أتمنى أن يستعين اتحاد الكرة بالحكم الذي أدار مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، فهي المباراة الوحيدة تقريبًا التي لم يحتسب خلالها ركلة جزاء أو خطأ فادح".

وأوضح: "هل يعقل ألا يدير البنا أي مباراة للزمالك خلال هذا الموسم وأيضًا في وقت طويل من نهاية الموسم الماضي، كذلك جريشة لم يدر إلا مباراة واحدة فقط".

واختتم: "أربعة حكام فقد أداروا ثمانية مباريات للزمالك، هم محمد عادل، إبراهيم نور الدين، محمد الحنفي وأمين عمر، ولا أعلم ما السبب في ذلك".

أمير يطالب بتدخل الخطيب

وفي أول رد فعل من أمير على تصريحات سيد عبد الحفيظ، طالب المشرف على الكرة بالزمالك، أن يتولى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونائبه العامري فاروق الحديث عن ملف فريق الكرة وألا يخرج عبد الحفيظ بأي تصريحات مرة أخرى.

وأكد أمير أن تصريحات عبد الحفيظ تتسبب في في زيادة الإحتقان بين الجماهير وزرع روح التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك.

وواصل أمير مرتضى منصور تعليقه على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرا :" الزمالك لن يهتز او يتأثر على الاطلاق بالتصريحات الغريبة التي ادلى بها سيد عبد الحفيظ، ضد ناديه ولجنة الحكام، تلك النوعية من التصريحات أصبحت قديمة وعفى عليها الزمن، ولن تقف عائقا أو حائلا لهدف ناديه في التتويج بالدوري".

وتابع " مثل تلك التصريحات لا نركز معها ولا نهتم بها، لأن الهدف منها معروف خلال هذا التوقيت، في ظل مسيرة انتصارات الزمالك على الصعيد المحلي والحفاظ على قمة بطولة الدوري، على سيد عبدالحفيظ التركيز مع فريقه وليس مع الزمالك وانتصاراته التى يحققها، تصريحاته تزيد الاحتقان والتعصب بين الجماهير".

واختتم "هناك العديد من المشاكل والازمات داخل الاهلي، ولم يخرج مسئولا من الزمالك للحديث على الخلافات بين محمد فضل وحسام غالى مع هيثم عرابي، والازمات بين محمود الخطيب ونائبه العامرى فاروق، وعدم وجود مدير فنى حالى للفريق".

عبد الحفيظ يعاود الهجوم

خرج سيد عبد الحفيظ يوم الأربعاء الماضي، ليعاود الهجوم مجددا، موجهًا رسالة قوية لـ"احد الأشخاص" –لم يقم بذكر إسمه- وذلك بعد فوز الأهلي المثير على الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة "لن أجمل التصريحات، الأهلي حاليا يعيش فترة صعبة للغاية، هناك ضغط في المباريات، ونفتقد العديد من اللاعبين المميزين في أوقات صعبة، وبالتالي، الأهلي لا يمتلك سوى الروح والشخصية لتجاوز تلك المرحلة".

وتابع "تلك هي أسلحة الأهلي من وجهة نظري، الروح والشخصية والحماس والقوة، رغم الفوز الذي تحقق، لكن هناك الكثير من العمل، يجب علينا الاستمرار بنفس الروح والقوة، من أجل تجاوز ضغط شهر ديسمبر، وبعد ذلك ستتحسن الأمور إن شاء الله".

وأضاف "هناك العديد من العمل سواء داخل الملعب أو خارجه، لدينا مباريات هامة في المرحلة المقبلة، بجانب المشاركة في بطولة إفريقيا، لكن على الجماهير أن تظل داعمة لنا وتعلم أن القادم سوف يكون أفضل للفريق، لكن التغيير لن يحدث من يوم وليلة".

واختتم "رسالتي لأحد الأشخاص بأن يكون هادئا وباردا، ليس الأهلي هو النادي الذي سيقبل بالصوت العالي في التصريحات، نحن نستطيع الرد على التجاوزات بنفس الطريقة، نحن هادئون وباردون، الموسم طويل، يجب أن تعلم أنك تتعامل مع النادي الأهلي، الأمر ليس بالصوت".

أمير لا يكتفي بالمشاهدة

من جانبه لم يكتفي أمير مرتضى منصور، بالوقوف والمشاهدة، ليبدي دهشته من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، معبرا أنه يحاول زيادة الاحتقان والتعصب بين إدارة الناديين والجماهير.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه "من الواضح حتى الآن أنه لا يعرف مهامه الحالية كمدير للكرة، ويعتقد أنه لا يزال يعمل في قناة النادي".

وواصل "تصريحات مدير الكرة بالأهلي لا تتناسب نهائيا مع وضعه الحالي، إنه يحاول إثارة وافتعال أزمة مع مسئولي الزمالك من خلال تصريحات غير مسئولة"، مشيرا بأن ادارة الزمالك أكبر من الرد على مثل تلك التصريحات التي لا تمت للروح الرياضية بأي صله على الإطلاق.

وأردف "الزمالك لن يصمت طويلا على مثل التصرفات التي تهدف لإثارة فتنة كروية بين الجماهير، الزمالك قادر على الرد بمنتهى القوة والعنف على تلك التصريحات".

وأكد المشرف العام على فريق الكرة، بان محمود الخطيب رئيس الأهلي ونائبه العامرى فاروق، هما المسؤولان عن التصريحات، وليس مدير الكرة الذي يخرج بعد كل مباراة للحديث عن الزمالك، ومحاولة إثارة أزمة رغم أن ذلك ليس من مهامه، مضيفا "لم نسمع في الاحتراف عن مدير رياضي يخرج للتحدث في مثل هذه الأمور".

وتابع "لم يخرج مسؤول من الزمالك بتصريحات عن الأزمات والمشاكل المتواجدة داخل الأهلي، لرفضنا تلك السياسية التي يلجأ لها حاليا مدير الكرة بالأهلي".

وتمنى أمير مرتضى أن يمر الأهلي من كبوته الحالية، وأن يعود للمنافسة مع الزمالك، مطالبا من سيد عبد الحفيظ التركيز مع فريقه والابتعاد عن الزمالك، مضيفا "لن ننزل بمستوانا للرد عليه".