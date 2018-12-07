مران الزمالك.. أمير مرتضى يجتمع باللاعبين.. وتأهيل عنتر والونش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

بدأ فريق الكرة بنادي الزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، استعداداته لمواجهة القطن التشادي المقرر له يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية 2018-2019.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة المصري تدريبات استشفائية، حتى لا يتعرضون للإجهاد، بعد فوز الفريق الأبيض في المباراة أمس الخميس بثنائية نظيفة في الإسكندرية بالدوري.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين لإبداء بعض الملاحظات على أداء الفريق، وقام المدرب بتحفيزهم لضرورة مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، مطالبهم بغلق ملف الدوري والاستعداد لمشوار الكونفدرالية.

وقرر جروس منح لاعبي الفريق راحة من مران غدا السبت، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد المقبل، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام القطن يوم الجمعة.

كما عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم للمرحلة المقبلة خاصة مع افتتاح مشوار الفريق في الكونفدرالية ومواصلة مسيرة الانتصارات وتصدر الدوري.

وأدى محمد عنتر لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية بسبب شعوره بإرهاق عضلي، وواصل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك التأهيل في الجيم، في ظل تجهيزه بعد الإصابة في العضلة الضامة بمعسكر المنتخب.

وحصل عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق على راحة بسبب الإصابة التي تعرضها بشد في العضلة الخلفية أمام المصري.