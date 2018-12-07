ريفالدو: هذا اللاعب يستحق الكرة الذهبية وليس مودريتش

اعتبر اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو أن جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 كان ينبغي أن تكون من نصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو وليس الكرواتي لوكا مودريتش.

وأكد بطل العالم مع "السيلساو" في 2002، أنه على الرغم من أن لاعب وسط ريال مدريد: "قدم عاماً رائعاً فاز خلاله بالتشامبيونز ليغ وساعد كرواتيا على بلوغ نهائي المونديال"، إلا أنه كان ليصوت لرونالدو.

كما اعتبر ريفالدو أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، كان ينبغي أن يكون على الأقل بين أفضل ثلاثة.

وأضاف أن "رونالدو وميسي قدما أداء قوياً وكانا حاسمين كل مع ناديه، لا يوجد مبرر لتغيير هذا التوجه".

وعن عدم حضور مهاجم يوفنتوس لحفل الكرة الذهبية، أشار إلى أن "غياب رونالدو مدفوع بشعوره بالظلم، توقعاته لم تتحقق بعد أن قدم موسماً ناجحاً جداً".

على جانب آخر، تحدث اللاعب البرازيلي السابق عن إقامة مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وأعرب عن عدم اتفاقه مع هذا القرار.

وقال: "هذا قرار غير منطقي، إنه أمر سيء بالنسبة للأرجنتين وأمنها، فالكثير من الناس سيفكرون أن الأرجنتين ليست في حالة تسمح لها باستضافة أحداث كبيرة، عليهم مواجهة المشكلة وليس الهرب لقارة أخرى".