بالصور.. لفتة إنسانية لمحمد صلاح

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في حفل خيري لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ليفربول.

وكتب اللاعب عبر حسابه على تويتر باللغة الإنجليزية مساء الجمعة: “واحدة من أفضل اللحظات هذا الموسم حتى الآن”.

وأضاف صاحب الـ26 عامًا: “أنا مُمتن كثيرًا لهذا التكريم وأتطلع لكي نتقابل قريبًا”.

يُذكر أن ليفربول يستعد حاليًا لمواجهة بورنموث غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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