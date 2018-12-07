شكرا لقرائتكم تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بن حليب مهاجم الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شادي الهادي وكيل المغربي محمود بن حليب مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي تفاصيل مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء مع اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال الهادي أنه وكيل بن حليب المفوض لتسويق اللاعب داخل مصر مع وكيله المغربي عصام هنتوري، مشيرا إلي أنه لم يصرح من قبل بخصوص المفاوضات مع بن حليب ومستاء مما يتم تداوله من البعض بخصوص الصفقة، خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء لم يقدموا عرضا رسميا للتعاقد معه حتي الآن.

كشف وكيل بن حليب أنه عرض اللاعب علي علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي تمهيدا لبدء التفاوض معه، وينتظر قرار الإدارة الحمراء بشأن شراء اللاعب من عدمه، مشيرا إلي أن الأمور لم تتعدي ذلك ولن قد تشهد تطورا خلا الساعات القادمة.

وعن الأرقام المتداولة عن عرض الأهلي مبلغ 1.5 مليون دولار لشراء اللاعب أكد أن تلك الأرقام لا أساس لها من الصحة، واللاعب وصلته عدد من العروض الأخري ولكن لم ترقي لدرجة الرسمية، وينتظر مسئولي الأهلي حسم موقفهم بشأن شراء اللاعب من عدمه.

شدد علي أنه وكيل بن حليب داخل مصر ولا يجوز لأي وكيل التحدث باسم اللاعب دون الحصول علي تفويض بتسويقه في مصر.