شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة راحة من مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل عبد الله جمعة لاعب الزمالك، على راحة من مران الفريق اليوم، بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التي تعرض لها في لقاء المصرى الذى أقيم من مؤجلات الجولة الحادية عشر للدوري والذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.

فيما أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة المصري بالأمس تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد، ويستعد الفريق للقاء القطن التشادي المقرر له يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية

بينما اجتمع جروس المدير الفني للزمالك باللاعبين وطالبهم بإغلاق ملف مباريات الدوري والتركيز في الكونفدرالية في ظل رغبة الفريق في المنافسة على البطولة، ويستعد الفريق للقاء القطن التشادى، المقرر له الجمعة القادم، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.