شكرا لقرائتكم مانى يواصل الغياب عن ليفربول فى المواجهه أمام بورنموث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، غياب ساديو مانى مهاجم الريدز عن مواجهة بورنموث المقرر إقامتها غدا فى الثانية والنصف عصر الغد بافتتاح مباريات الجولة 16 بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفى أن ليفربول سيدخل مباراة الغد بالعديد من الغيابات أبرزها ساديو مانى بجانب جو جوميز وكلاين ولوفرين، بينما سيكون روبتسون وفينالدوم جاهزان للمشاركة.

وعن تراجع أداء نابى كيتا، قال كلوب: تعرض اللاعب الغينى لإصابة بعد مباراة نابولي وهذا لم يكن جيداً له، كان يحتاج إلى الوقت من أجل التأقلم على أسلوب الفريق، أنا أعلم انه لاعب رائع، ولكن الأمر يتعلق بمشاركة اللاعبين في اللحظة المناسبة."

وعن المنافسة مع مانشستر سيتي قال: لا أعتقد أن مانشستر سيتي يشعر بالضغط، و لا ينبغي أن يكون هذا هدفنا، يجب ان نستمر في تقديم المستويات الجيدة في كل مباراة و هذا أمر صعب.

وأشاد كلوب بأداء أليسون بيكر حارس الفريق مؤكدا أنه لعب دورًا كبيرًا أمام بيرنلي، وأنقذ الفريق من استقبال هدف التعادل بعدما تقدم الفريق بنتيجة 2/1.