شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يعلن غياب أجويرو عن مباراة تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي غياب نجمه الأرجنتينى سيرجيو أجويرو عن مباراة الغد أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال جوراديولا فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم: "أجويرو ودى بروين لن يكونا حاضرين فى مباراة الغد للإصابة وسيعود الثنائى قريبًا."

وردا على تصريحات ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي بأن مانشستر سيتى من أفضل فرق أوروبا قال: "أوجه الشكر إلى سارى، لكننا فى الواقع لم نفز بشئ حتى الآن، ولابد أن نفوز بالألقاب حتى نكون الأفضل."

وعن مباراة الغد قال: "زرت ستامفورد بريدج عدة مرات ولم يحالفنى الحظ بالفوز سوى مرة واحدة فى الموسم الماضي، دائمًا أخسر هناك، تشيلسي فريق مميز حقًا يمكنك معرفة ذلك من خلال رؤية التشكيلة واللاعبين المتواجدين على الدكة، إنهم مرشحون حقيقيون للتتويج باللقب."

ويستضيف تشيلسى نظيره مانشستر سيتى فى السابعة والنصف مساء الغد على ملعب ستامفورد بريدج، ويتصدر السيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة ويأتى البلوز فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.