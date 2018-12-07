شكرا لقرائتكم علي عباس: خطاب الهيئة يثبت صحة موقف نادي الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح علي عباس، الخبير في لوائح كرة القدم، أن خطاب هيئة الرياضة الذي يعتمد تسجيل اللاعبين المواليد بجواز السفر كلاعبين سعوديين وثيقة مهمة جدا في سير القضية، ويؤكد صحة تسجيل اللاعب علي النمر الذي يحمل جواز السفر السعودي، ولو كان الخطاب جديدا كان يمكن أن ينسف كل القضية.

وقال في مداخلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: الخطاب مهم جدا لأن فيه تداعيات ومهم لبقية الأندية التي تمتلك لاعبين مواليد ولديهم جوازات سفر سعودية وبالتالي يمكنها تسجيلهم كلاعبين سعوديين، والمستند يؤكد صحة الموقف القانوني لنادي الوحدة ووجود هذا المستند إضافة للملف.

وأضاف: الوحدة استبق واستفاد من لائحة الاحتراف "المادة 28 الفقرة 2 النقطة 8"، ونص الخطاب يقصد كل اللاعبين السعوديين، ويتيح للأندية باستثمار المواليد وإخراجهم من نطاق اللاعب الأجنبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الأخيرة، والذي رفضته لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وذلك بعد تقديمه بعد الفترة المحددة بـ48 ساعة من انقضاء المباراة، وجاء احتجاج النصر ضد مشاركة علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب أحمد عبده جابر بسبب ما اعتبره النادي مخالفاً للوائح اتحاد القدم كونهما من لاعبي المواليد.

كما أكد عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي في النصر، أن إدارة النادي قدمت احتجاجها بشكل سليم وقانوني، وتم إرسال البريد الإلكتروني قبل نهاية الفترة المحددة، كاشفا أن النصر يستأنف القضية وسيضيف خطوات قانونية أخرى.