شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد.. أحدث مواليد ميركاتو الشتاء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسئولو الأهلى ومصر المقاصة انتقال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق إلى صفوف الأحمر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة أربعة مواسم ونصف.

وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومى إن الأهلى تسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ليصبح لاعبا فى صفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.

يرصد الخليج 365 أهم المعلومات عن اللاعب منذ إن كان ناشئا فى صفوف الدراويش فى التقرير التالى :

محمود وحيد يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث إنه مواليد 19 يونيو 1994، لعب لعدة أندية بالدورى بدءا من صفوف الناشئين بالإسماعيلى، مرورا بإنبى وتليفونات بنى سويف، ثم انتقل للمقاصة يناير 2015.



محمود وحيد 1

ويلعب وحيد فى مركز الظهير الأيسر، كما أن القيمة التسويقية له تبلغ 225 ألف إسترلينى، يمتلك وحيد خبرة أفريقية بعد أن شارك مع المقاصة ببطولة الكونفدرالية.

عندما كان محمود وحيد ناشئا فى صفوف الإسماعيلى فى 2012 رفض التوقيع لناديه علي عقد احتراف ليقوم بالسفر إلى البانيا للانضمام إلى نادى تيرانا عبر وكيل أعماله تامر النحاس وسط شكوك مسئولو الدراويش بأن تكن ألبانيا المحطة الذى يمر من خلالها إلى الأهلى.



محمود وحيد

وقد شهد الموسم الحالى مشاركته مع المقاصة فى 14 مباراة بالدورى دون تسجيل أى هدف مقابل المشاركة فى لقاءين بالكأس، سجل خلالها الهدف الوحيد له بالموسم الحالى، وهو نفس عدد الإنذارات التى حصل عليها فى الموسم الحالى.



محمود وحي

أما على صعيد المنتخبات شارك فى 3 لقاءات مع منتخب تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب، أمام كل من تشيلى والعراق وإنجلترا، ومن قبل ذلك شارك مع منتخب تحت 17 سنة بمباريات السنغال ورواندا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى لقاءين وديان أمام ألمانيا عام 2010.