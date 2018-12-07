شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. وكيل أحداد يعرض على الزمالك المبادلة لضم هدف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية، مفاجأة، بعدما عرض الوكيل المغربى لحميد أحداد مهاجم الزمالك على النادى الأبيض، الدخول فى صفقة ضم محمود بنحليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى.

وجاء عرض الوكيل المغربى للزمالك بمبادلة أحداد مع بن حليب والتفاوض حول المقابل المالى مع مسئولى الرجاء من أجل إتمام الصفقة التى يسعى الأهلى لحسمها فى الفترة الأخيرة لتدعيم خط هجومه.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إنه حتى الآن لا يوجد قرارا داخل قلعة ميت عقبة حول الصفقة من عدمه بينما أوضح إن وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق مع الوكيل المغربى ليتحدث معه بشأن الأمر ليكشف له إنه حتى الآن لم يتخذ المدرب السويسرى قرارا نهائياً بشأن مستقبل أحداد.