شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. وكيل أحداد يعرض على الزمالك المبادلة لضم هدف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية، مفاجأة، بعدما عرض الوكيل المغربى لحميد أحداد مهاجم الزمالك على النادى الأبيض، الدخول فى صفقة ضم محمود بنحليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى.
وجاء عرض الوكيل المغربى للزمالك بمبادلة أحداد مع بن حليب والتفاوض حول المقابل المالى مع مسئولى الرجاء من أجل إتمام الصفقة التى يسعى الأهلى لحسمها فى الفترة الأخيرة لتدعيم خط هجومه.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إنه حتى الآن لا يوجد قرارا داخل قلعة ميت عقبة حول الصفقة من عدمه بينما أوضح إن وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق مع الوكيل المغربى ليتحدث معه بشأن الأمر ليكشف له إنه حتى الآن لم يتخذ المدرب السويسرى قرارا نهائياً بشأن مستقبل أحداد.
شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. وكيل أحداد يعرض على الزمالك المبادلة لضم هدف الأهلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .