شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن قضايا رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب بياناً بشأن الحكم القضائى فى الدعاوى الأربعة المقامة من رئيس نادى الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفتهما. وأشادت اللجنة الأولمبية بالأحكام القضائية الصادرة فى الدعاوى الأربعة، حيث أكدت المحكمة أن اللجنة الأولمبية المصرية قد استوفت بلا نقص مرحلتى توفيق أوضاعها وإجراء الانتخابات. وقطعت المحكمة موارد الخلاف الذى أراد البعض إثارته، لتؤكد أن المشرع المصرى متمثل فى مجلس النواب وجه وجهته فى صياغة قانون الرياضة طلباً وتحقيقاً للمصلحة العامة، وإزالة التعارض بين القانون السابق 77 لسنة 1975 والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومجالس إدارتها ومنحها الاستقلالية عن جهة الإدارة فى تنظيم شئونها، وأكدت الأحكام أن هذه الاستقلالية لا تخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها.

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن قضايا رئيس الزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .