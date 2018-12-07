شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصل المغربى بن حليب القاهرة؟ ..الأهلي يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناثرت انباء فى الصحف المغربية عن وصول وكيل المغربى بن حليب مهاجم الرجاء المغربى للقاهرة تمهيدآ للتفاوض معه لضم اللاعب المغربى للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك برفقة وكيله ،وبمعرفة علاء ميهوب ممثلا عن الأهلى.

من جانبه، قال علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلى لليوم السابع: "نعم رشحت بن حليب للانضمام للأهلى بعد متابعته على مدار فترة طويلة، وأكدت انه سيمثل إضافة حقيقية للهجوم الأحمر".

ونفى ميهوب فى الوقت ذاته وجوده برفقة بن حليب او وكيله فى القاهرة حاليا، مؤكدا أن اللاعب متواجد فى بلده ومرتبط بأداء مباراة مع فريقه.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية أن العمل قائم بشكل كبير لتدعيم الفريق بشكل قوى وذلك للعودة من جديد لمنصات التتويج محليا وأفريقيا.