شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعلن ضم محمود وحيد لمدة 4 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى رسمياَ ضم محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل، وجاء إعلان الأهلى الصفقة بعدما حصل النادى على توقيع اللاعب مؤخراً. جاء ذلك عقب المفاوضات التى جرت خلال الأيام الماضية من جانب ادارة التعاقدات بالنادي مع مسئولى المقاصة والتى انتهت الى اتمام الاجراءات المالية والادارية الخاصة بانتقال اللاعب رسيما للأهلى.

القيعي وفضل مع محمود وحيد



محمد فضل ومحمود وحيد



محمود وحيد اثناء التوقيع للاهلى

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