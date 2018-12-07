شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستعيد كريم راشد من الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة بلدية المحلة فى استعادة كريم هشام راشد ناشئ الفريق من الجزيرة الإماراتى، وذلك بعد رحلة احتراف للاعب بدأت بالجزيرة الإماراتى وانتهت بدورى القسم الثالث البلجيكى، وذلك بعدما طلب أحمد العجوز من مجلس إدارة البلدية قيد اللاعب ضمن صفوف الفريق الأول بالنادى بعد عودة اللاعب من رحلة احترافه.

ووافق مجلس الظغدارة على تحرير عقود احتراف للاعب، وذلك من أجل إعارته لنادى الحمام المطروحى بعدما تقدم نادى الحمام بطلب رسمى إدارة بلدية المحلة من أجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل اللاعب لمدة 6 أشهر.

يذكر أن كريم راشد مواليد 1999 وتألق ضمن صفوف فرق الناشئين بالنادى، ليقرر الثنائى أشرف الدمشيطى ووائل صلاح ثنائى تدريب فريق الشباب بالنادى تصعيده للتدريب مع الفريق الأول قبل أن يحترف اللاعب بالجزيرة الإماراتى ومنه للدورى البلجيكى.