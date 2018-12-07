7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 7 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية وأبرزها، مازال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بالأهلى يمثل لغزا كبيرا، فرغم تصريحات مسئولى الأحمر بأن الإعلان سوف يكون خلال أيام، لكن بعد مرحلة كبيرة من المفاوضات تجد الأمور تعود لنقطة الصفر، ومفاوضات من جديد بعد الخلاف مع الذين تم ترشيحهم سواء من الناحية المادية أو الفنية فقد شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة فى ملف المدرب الذى يتفاوض معه مسئولو القلعة الحمراء لتدريب الفريق خلفاً للفرنسى كارتيرون الذى رحل عن تدريب الفريق مؤخراً لسوء النتائج.

ونستعرض أهم 7 أخبار رياضية نشرت على موقع الخليج 365 اليوم..

الأهلى فتح خط مفاوضات مع عدة مدربين فى الأيام الماضية كان أبرزهم الأرجنتينى رامون دياز والأورجويانى جوزيه دانيال كارينيو لكن مطالب هذا الثنائى الأجنبى المُبالغ فيها خاصة فيما يتعلق بالجهاز المعاون حالت دون التعاقد مع أحداً من هذا الثنائى.

تشهد الساعات المقبلة إرسال نادى الزمالك الدفعة الأولى من قيمة مستحقات اللاعبين القدامى بعد النجاح فى احتواء أزمة الدَّيانة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى "فيفا".

انتظم النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صباح اليوم الجمعة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة والتى تعرض للإصابة فى مباراة تاونشيب التى أقيمت فى بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى نسختها الماضية.

حرص أنصار أحد مرشحى مركز شباب الجزيرة على التواجد أعلى كوبرى أكتوبر المطل على مركز الشباب، وحملوا معهم "الطبلة والرق" وبدأوا بترديد الأغانى لتأييد مرشحهم.

حدد مسئولو ناديى سموحة والاتحاد السكندرى 20 جنيها، سعرا لتذاكر مباراة اليوم بينهما فى دور الـ16 بكأس مصر.

اكتفى المالى ساليف كوليبالى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بأداء تدريبات خفيفة فى "الجيم" على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة.

أكد سمير كمونة مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى الحالى لفريق غزل المحلة أن السبب الأساسى لتدهور نتائج وأداء النادى الأهلى خلال الفترة الأخيرة هو كثرة الإصابات الموجودة فى الفريق بالإضافة لعد قيام إدارة النادى بإبرام صفقات جديدة فى بداية الموسم باستثناء كوليبالى.