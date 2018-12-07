رياضة | إنبي يقترب من مهاجم المقاصة

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اقترب نادي إنبي برئاسة علاء خشب رئيس مجلس الإدارة، من التعاقد مع عمر بسام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي إنبي تواصل خلال الساعات الماضية مع الفريق الفيومي برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، من أجل الحصول على خدمات بسام، لتدعيم الصفوف بالموسم الجاري.