رياضة | إنبي يقترب من مهاجم المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يقترب من مهاجم المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نادي إنبي برئاسة علاء خشب رئيس مجلس الإدارة، من التعاقد مع عمر بسام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة.
وكان نادي إنبي تواصل خلال الساعات الماضية مع الفريق الفيومي برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، من أجل الحصول على خدمات بسام، لتدعيم الصفوف بالموسم الجاري.
ووافق الفريق الفيومي، على رحيل مهاجمه لإنبي، نظرًا لعدم الحاجة إليه وخروجه من حسابات طلعت يوسف المدير الفني، منذ بداية الموسم الحالي.
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