كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أمير مرتضي المشرف العام علي فريق الكرة بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الجمعة بملعب النادي. وجاء اجتماع أمير مع لاعبي الزمالك من أجل تحفيزهم للمرحلة المقبلة خاصة مع افتتاح مشوار الفريق فى بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية الجمعة المقبل و مواصلة مسيرة الانتصارات وتصدر الدوري الممتاز. وحضر اجتماع أمير مرتضى مع اللاعبين، الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.