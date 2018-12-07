رياضة | مواجهات نارية لسرس الليان وعرب الرمل وسمنود وبنها بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية لسرس الليان وعرب الرمل وسمنود وبنها بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام سبعة مباريات في الثانية والنصف من عصر السبت، بالأسبوع الثالث لمنافسات الدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثالث، إذ تشهد المجموعة الثامنة إقامة مواجهات ساخنة، ومرتقبة في الثانية عصراً.

ومن المقرر أن يخوض فريق سرس الليان بقيادة عماد سرور صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة، لقاء هام على ملعبة أمام فريق غزل شبين الأخير بقيادة سعيد سبيكة، برصيد 11 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء الدور الأول بهدفين لكل منهما.

وعلي ملعب مركز شباب بطا، يلتقي فريق عرب الرمل الوصيف برصيد 28 نقطة، بقيادة محمد الجمال، مع نظيرة فريق بطا بقيادة محمد ابو العينين التاسع برصيد 17 نقطة، وتعادل الفريقان في مباراة الدور الأول بهدف لكل منهما.

ويحل فريق بنها بقيادة باسم عبد الستار صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ضيفاً على المتصدر مالية كفر الزيات بقيادة حمادة عبد الله، وشهد لقاء الدور الأول خسارة بنها على أرضة بهدفين لهدف.

ويستضيف فريق سمنود الرابع بـ 24 نقطة بقيادة عبد الله الصاوي، نظيرة فريق عثماسون بقيادة طارق الجميل، صاحب الترتيب السابع برصيد 23 نقطة، وكان لقاء الفريقان بالدور الأول قد شهد فوز كاسح لعثماسون برباعية مقابل هدف.

ويخوض فريق نجوم السادات بقيادة محمد صلاح، الباحث عن مواصلة صحوتة لقاء هام وصعب على ملعبة أمام فريق صيد المحلة بقيادة طارق السعيد الثالث برصيد 25 نقطة، والذي يبحث عن الفوز أيضاً لمطاردة المالية وعرب الرمل على القمة، وحقق الصيد الفوز في الدور الأول بنتيجة 2-1.

ويلتقي فريق سبورتنج كاسل بقيادة إكرامي صابر، صاحب الترتيب الحادي عشر برصيد 15 نقطة مع فريق ميت خاقان بقيادة الشافعي عبد المجيد، الذي يتواجد العاشر برصيد 16 نقطة في مواجهة مرتقبة، وتعادل الفريقان في الدور الأول 1-1.

ويواجة فريق مركز شباب زفتى الذي يتواجد بالمركز الـ 12 برصيد 12 نقطة نظيرة فريق طوخ قليوبية بقيادة مسعد العليمي، صاحب الترتيب السادس برصيد 24 نقطة، وكان طوخ قد خسر من زفتى في الدور الأول على أرضة بهدف نظيف.

- ترتيب المجموعة الثامنة

1- المالية 28 نقطة

2- عرب الرمل 28 نقطة

3- صيد المحلة 25 نقطة

4- سمنود 24 نقطة

5- بنها 24 نقطة

6- طوخ 24 نقطة

7- عثماسون 23 نقطة

8- سرس الليان 20 نقطة

9- شباب بطا 17 نقطة

10- ميت خاقان 16 نقطة

11- سبورتنج كاسل 15 نقطة

12- شباب زفتى 12 نقطة

13- نجوم السادات 12 نقطة

14- غزل شبين 11 نقطة