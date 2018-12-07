رياضة | عاجل.. الأهلي يصفع الزمالك ويخطف هداف الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يصفع الزمالك ويخطف هداف الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المغربي محمود بنحليب، مهاجم نادي الرجاء المغربي، وهداف الكونفدرالية الإفريقية لمطار القاهرة الدولي، بصحبة التونسي أنيس بوجلبان، تمهيدا للتوقيع على عقود انضمامه للأهلي. وتوصل مسئولو الأهلي لاتفاق على ضم اللاعب بشكل رسمي، بعد الاتفاق مع الفريق المغربي على دفع 2 مليون دولار لضم اللاعب. وكان الأهلي نجح في التعاقد مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر المقاصة. يذكر أن الزمالك قد دخل في مفاوضات قوية مع الرجاء المغربي لضم هداف الكونفدرالية.

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