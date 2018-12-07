رياضة | "ميسي" الأفضل في تصنيف شبكة ESPN و"صلاح" يحصد المركز السابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" الأفضل في تصنيف شبكة ESPN و"صلاح" يحصد المركز السابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أيام من حفل الكرة الذهبية، حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة المركز الأول في التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ونشرت شبكة ESPN العالمية تصنيفها لأفضل 100 لاعب في العالم بمختلف المراكز وقد تفوق ميسي على رونالدو ومبابي وحصد المركز الأول كأفضل من يجمع بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط.

وجاء رونالدو في المركز الثاني ومبابي في المركز الثالث بينما حل البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي في المركز الرابع وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد خامسًا.

في حين حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز السابع بعد تألقه هذا العام رفقة الريدز.

كما حصل الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على لقب أفضل حارس أما داني كارفاخال نجم ريال مدريد ففاز بلقب أفضل ظهير أيمن وحصد زميله في الميرنجي مارسيلو لقب أفضل ظهير أيسر.

وذهبت جائزة أفضل لاعب وسط إلى الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

وحصل البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي على لقب أفضل لاعب وسط هجومي والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول على لقب أفضل جناح. أما هاري كين نجم توتنهام فحصل على لقب أفضل مهاجم صريح وأخيرًا توج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلقب أفضل مدرب.