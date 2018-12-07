رياضة | تعرّف على مواجهات السبت في مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مواجهات السبت في مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غداً السبت، في الثانيه والنصف عصراً، ستة مباريات بالجولة 17 للمجموعه الخامسة للقسم الثالث مجموعة الجيزة، حيث يخوض فريق المعادي المتصدر برصيد 33 نقطة بقيادة على صقر لقاء محفوف بالمخاطر أمام نادى الصف التاسع برصيد 15 نقطة بقيادة عبد السلام الشريف.

وعلى ملعب البلاستيك، يواجة فريق جولدى الوصيف بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 32 نقطة نظيرة فريق فريق مركز شباب أبو النمرس الثامن بقيادة جمال حواش برصيد 19 نقطة. يستضيف فريق البنك الاهلي الثالث برصيد 30 نقطة بقيادة عيد مرازيق فريق نادى الصيد العاشر برصيد 12 نقطة، بقيادة حازم فضل. وعلى ملعب الحوامدية، يلتقي نادى جينيس الخامس بقيادة أحمد بكرى صاحب الـ 26 نقطة مع فريق الطائرات الذي يتواجد بالترتيب قبل الأخير بقيادة طارق الشرقاوي برصيد 9 نقاط. وعلى ملعبة، يلتقي نادى 6 اكتوبر رابع المجموعة بقيادة حماده يؤنس برصيد 26 نقطة مع نادى الشرقيه للدخان السادس بقيادة عنتر أبو العينين برصيد 24 نقطة. وعلى ملعب نادى أسمنت حلوان، يخوض فريق حلوان العام السابع بقيادة محمد حسن برصيد 20 نقطة لقء صعب مع فريق مرك شباب كرداسة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عادل ابراهيم برصيد 9 نقاط، ويحصل فريق العياط على راحة. * ترتيب المجموعة الخامسة : 1- المعادي .. 33 نقطة

2- جولدي .. 32 نقطة

3- البنك الأهلي .. 30 نقطة

4- جينيس .. 26 نقطة

5- 6 اكتوبر .. 26 نقطة

6- الدخان .. 24 نقطة

7- حلوان .. 20 نقطة

8- أبو النمرس .. 19 نقطة

9- الصف .. 15 نقطة

10-الصيد .. 12 نقطة

11- الطائرات .. 9 نقاط

12- كرداسة .. 9 نقاط

13-العياط .. 7 نقاط

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