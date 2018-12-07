رياضة | كريستنسن وميريه بدلاء أومتيتي في برشلونة

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وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن البرسا لم يكن مؤيدا لفكرة ضم لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية لكن إصابة أومتيتي بالركبة تسببت في مشكلة في دفاع الفريق، لذلك يفكر برشلونة في التعاقد مع لاعب شاب يقدم المساعدة في الجزء الحاسم من الموسم لاعتباره أن الاعتماد بشكل كلي على كليمنت لينجليت وجيرارد بيكيه وتوماس فيرمايلين دائم الإصابة لن يكون السيناريو الأفضل وسيمثل خطورة على دفاع الفريق الكتالوني.
ويعاني أومتيتي من مشكلات في الركبة ويخضع حاليا للعلاج لكن بحسب التقرير الطبي لبرشلونة هناك شكوك جدية بشأن جدوى العلاج في ظل وجود احتمال كبير بأنه سيحتاج في النهاية لعملية جراحية.
وأكدت سبورت أن إدارة النادي الكتالوني ومدرب الفريق إرنستو فالفيردي اجتمعا في لقاء طلب فيه المدير الفني استقدام مدافع في أقرب وقت ليكون صمام أمان لدفاع البارسا على الرغم من الأداء الجيد الذي يقدمه مدافعي الرديف.
وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة يبحث عن لاعب شاب يمكنه الاستمرار مع الفريق حال قدم المستوى المطلوب ومن بين المرشحين الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن (22 عاما) مدافع تشيلسي والإسباني خورخي ميريه (21 عاما) مدافع كولن والذي سبق وأن دافع عن قميص منتخب بلاده تحت 21 سنة.
وتتجه الخطط نحو التعاقد مع واحد من اللاعبين قبل نهاية العام الجاري حتي يتم التأكد من مصير أومتيتي على الرغم من أنه لا يوجد آمل في تعافيه بدون جراحة.
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