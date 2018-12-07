شكرا لقرائتكم رسمياً.. محمود وحيد ينضم للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو المقاصة انتقال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق إلى صفوف الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة أربعة مواسم ونصف . وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومى ان الاهلى تسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ليصبح لاعبا فى صفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.

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