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رسمياً.. محمود وحيد ينضم للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف

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شكرا لقرائتكم رسمياً.. محمود وحيد ينضم للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو المقاصة انتقال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق إلى صفوف الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة أربعة مواسم ونصف .

وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومى ان الاهلى تسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ليصبح لاعبا فى صفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.

 

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