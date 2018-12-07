محمود وحيد أهلاوي لأربع سنوات ونصف

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جدة - عمرو شويل أنهي النادي الاهلي صفقة محمود وحيد ظهير أيسر فريق مصر المقاصة بشكل رسمي بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة النادي الفيومي للأستغناء الموجه عن اللاعب للنادي الأهلي كما أنهي مسئولو الأخير إتفاقهم مع اللاعب وعلى جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

مصدر في القلعة الحمراء ، قال أن محمود وحيد سيكون لاعباً رسمياً في الأهلي بدءاً من يناير المقبل ولمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وأوضح المصدر أن صفقة محمود وحيد شهدت فعلاً عدة عراقيل تمثلت في الخلاف حول المبلغ الذى سيحصل عليه اللاعب من الأهلي خاصة وأن مسئولاً بارزاً في القلعة الحمراء تحدث مع اللاعب بشكل سيئ خلال الحديث في هذه النقطة تحديداً قبل أن يتدخل أكثر من مسئول أخر في الأهلي ويتحدثون مع اللاعب طوال ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم ،الجمعة، لتنتهي الصفقة ويوافق اللاعب على التوقيع على عقود اللعب للأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيُعلن الصفقة في غضون ساعات قليلة ، مؤكداً أن اللاعب لم يعد مُختفي عن أنظار مسئولي الأهلي كما حدث أمس لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات وتحدث معه أكثر من مسئول أهلاوي صباح اليوم لتنتهي الصفقة التى شغلت الجميع في الشارع الأهلاوي طوال الساعات الماضية.