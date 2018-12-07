شكرا لقرائتكم قبل الديربي.. تخوف نصراوي من غوميز وثقة في الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف عدد من جماهير النصر مخاوفهم من ثنائي الهلال الفرنسي بافتمبي غوميز وزميله سالم الدوسري، بينما بدا الهلاليون واثقون قبل مواجهة الديربي يوم السبت ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال بعض النصراويين لـ"في المرمى" إنهم يخشون الفرنسي بافتمبي غوميز مهاجم الهلال الخطير والذي سجل 7 أهداف في الدوري حتى الآن، بالإضافة إلى سالم الدوسري لاعب الوسط الأيسر، أما الجماهير الهلالية فأعربت عن ثقتها بالفريق، معتبرين أن النصر الذي تعادل أمام الفيحاء وخسر من الوحدة لا يخيفهم.
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