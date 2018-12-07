شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور توقيع محمود وحيد للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صور توقيع محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء الصفقة رسمياً خلال الساعات الماضية. وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومى إن الأهلى تسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ليصبح لاعبا فى صفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.

محمود وحيد 1

محمود وحيد

محمد فضل ومحمود وحيد

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