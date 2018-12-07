شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض عمرو طارق لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات خلال الأيام الماضية مع عمرو طارق مدافع المنتخب الوطنى ونادى أورلاندو سيتى الأمريكى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن حدوث المفاوضات عن طريق شريف إسلام مدير التعاقدات مع وكيلة عمرو طارق من أجل عرض الملف على أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى لمعرفة مدى إمكانية حسم الصفقة من عدمه وتأتى مفاوضات الزمالك مع اللاعب خاصة إنه يجيد فى مركز المدافع والظهير الأيسر الذى يبحث النادى الأبيض عن تدعيمهما فى يناير.

يذكر أن مسئولو الأهلى قد دخلوا فى مفاوضات مع عمرو طارق تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل حيث تواجد اللاعب فى القاهرة برفقة وكيلته للتفاوض حول تفاصيل الانتقال للدورى المصرى بعد العروض التى تلقاها من القطبين.