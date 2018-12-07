شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يسلم لاعبى الإسماعيلى برنامج رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى اجتماعًا مع زملائه على هامش رحلة الفريق إلى المغرب لمنحهم البرنامج اليومى حتى موعد اللقاء المقبل.

جاء ذلك بناء على تعليمات البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش، الذى يسعى لفرض الالتزام والانضباط على جميع أعضاء البعثة سعيًا وراء تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء المغربى.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وفى نفس السياق قام القيصر بتحفيز اللاعبين بضرورة ببذل أقصى ما لديهم خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة المشوار العربى لإسعاد جماهير الدراويش.