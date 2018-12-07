شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن انتقال محمود وحيد للأهلى رسميا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو مصر المقاصة انتقال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق إلى صفوف الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولمدة أربعة مواسم ونصف. وقال عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومى إن الأهلى تسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد ليصبح لاعبا فى صفوف الأهلى بداية من يناير المقبل.

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