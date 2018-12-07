شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص فى ماراثون الدمج المجتمعى باستاد القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد صباح اليوم الجمعة استاد القاهرة الدولى مشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصرى بماراثون تحت عنوان "الدمج المجتمعى"، الذى نظمه كايرو رانرز بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور "باسم تهامى" المدير الوطنى للأولمبياد الخاص المصرى أن الماراثون يهدف الاحتفال بنهاية عام الأشخاص ذوي القدرات الخاصة 2018 وكذلك ضمان مشاركة الشباب ذوى الإعاقة بشكل هادف فى وضع البرامج والسياسات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاستفادة منها.

وقد اشتمل اليوم على الجرى لمسافة 5 كيلو مترات تحت عنوان دورة "لا يمكن وقفها" للشباب ذوى الإعاقة فى ملعب القاهرة لمسافة 2 و5 كيلو مترات.

وقد اختتم اليوم بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والتقاط الصور التذكارية.