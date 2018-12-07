جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي.. وقائمة الهدافين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

واصل نادي الزمالك تربعه على قمة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على المصري، مساء الخميس، بهدفين لهدف، في الجولة الـ11 المؤجلة بينهما.

وسجل هدفي الزمالك، كهربا في الدقيقة 11، وأوباما في الدقيقة 38.

وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا على نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الجونة التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه محمد نادي، قبل أن يتعادل أحمد الشيخ في الدقيقة 68، ثم أحرز وليد سليمان هدفا عالميا من ركنية في الدقيقة 80.

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 35 نقطة، يليه بيراميدز بـ26 نقطة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مصر المقاصة الثالث.

فيما رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة من 9 لقاءات فقط، متقدما للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما كان في المركز الأخير منذ أيام.

جدول الترتيب حتى الآن

قائمة الهدافين

فيما واصل محمود علاء، مدافع الزمالك تصدره لقائمة هدافي الدوري بـ8 أهداف، يليه حسام سلامة، بيكيلى، كهربا، أحمد علي، أوباما بـ 7 لكل منهم.

ترتيب الهدافين