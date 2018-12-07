برازيلي- أنجولي ومغربي تحت المراقبة .. من يستهدفهم الأهلي بعد نجم دجلة وظهير المقاصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

دخل الأهلي فترة سوف الإنتقالات بقوة فى إطار خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة التى أعلن عنها رئيسه محمود الخطيب.

واستطاع الأحمر فى التعاقد مع محمد محمود نجم وادي دجلة والمنتخبين،الأول والأليمبي وأقترب من التعاقد من محمود وحيد ظهير المقاصة.

وفى نفس الوقت استطاعي بيراميدز منافس الأهلي فى التعاقد مع صفقتين استهدفهما الأحمر وهما: عمرو مرعي وإيريك تراروي فيما تعاقد نادي كابوسكورب الأنجولي مع إيدي إيمومو نجم فيتا كلوب الكونغولي .

ويحق للأهلي التعاقد مع خمسة لاعبين (فوق السن) فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة بحسب لوائح اتحاد الكرة.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور القادمة الخيارات الأخرى التى ما زالت تحظى باهتمام الأهلي وهم :

1- حسين الشحات

وقع حسين الشحات نجم العين الإماراتي الحالي ومصر المقاصة السابق للأهلي فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن مسؤولي الأحمر رفضوا دفع 10 ملايين جنيه للتعاقد معه ليذهب اللاعب للدوري الإماراتي ويتألق بشدة لينضم إلى منتخب مصر.

الشحات الذي أعلن من قبل انتمائه للأهلي ورغبته فى الانتقال إليه، يشغل مركز الجناح الأيسر والوسط المهاجم والظهير الأيمن المتقدم وشغل جميع هذه المراكز مع مصر المقاصة تحت قيادة مديره الفني السابق إيهاب جلال وتألق بشدة.

وفى نفس الوقت تعاقدات إدارة العين مع لاعب الوسط المالي تونجو حامد دومبيا وقيده في قائمة الفريق لمدة موسمين، إلى جانب وجود تنسيق حاليًا لقيد لاعب الوسط المهاجم روبين تياجو ريبيرو من البرتغال.

وتنص لوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على قيد أربعة لاعبين أجانب في قائمة الفريق المحلية الأساسية، على أن يكون أحدهم من القارة الآسيوية.

ويمتلك العين حاليًا الثلاثي الأجنبي المكون من المصري حسين الشحات، البرازيلي كايو والسويدي ماركوس بيرج، بالإضافة إلى الرابع الآسيوي تسوكاسا شيوتاني من اليابان وهو ما يرجح اتمام الصفقة.

ويحتل الشحات الذى يبلغ من العمر 27 عاماً أولويات الأهلي فى الفترة القادمة لقدرات اللاعب المتعددة فى شغل عدة مراكز وتمسكه بالانتقال للأهلي وهو ما سيزيد من قوة الأحمر فى المفاوضات مع الجانب الإماراتي.

2- طاهر محمد طاهر

يستهدفه الأهلي منذ فترة مع بزوغ نجمه فى نادي المقاولون العرب وانضمامه للمنتخب المصري الأول فى حقبة المكسيكي خافيير أجيري.

يبلغ طاهر من العمر 21 عاماً ويلعب فى مركزي المهاجم الصريح والمتأخر وسبق أن احترف فى فرنسا بنادي لوهافر الفرنسي تحت قيادة بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وعلى طريقة الشحات أعلن طاهر انتماءه للأهلي ورغبته فى الانتقال إليه كاشفاً أنه ذهب إلى اختبارات المقاولون العرب بقميص النادي الأحمر إلا أنه عاد مؤخراً وأكد على رغبته فى الاحتراف الخارجي.

طاهر محمد طاهر فى حالة انتقاله للأهلي فى يناير سيقيد تحت السن حتى نهاية الموسم الجاري.

3- أحمد عبد المقصود

عاد اسم أحمد عبدالمقصود المصري الأصل القطري الجنسية للتردد من جديد بعد أن كان اللاعب قريباً من الانتقال للأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

عبدالمقصود يبلغ من العمر 29 عامًا لاعب دولي قطري يلعب لصالح نادي الريان القطري ولمنتخب قطر ويشغل مركز لاعب الوسط المدافع.

سبق وأن لعب في صفوف ناشئي الأهلي قبل أن يرحل للاحتراف في صفوف القادسية الكوتي في سن الخامسة عشر قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى لظروف عائلية ثم ذهب للسد القطري ليقنعه المسؤولون هناك بالحصول على الجنسية القطرية بجانب جنسيته المصرية.

4- جيرالدو

دخل الأنجولي الجنسيو والبرازيلي الأصل جيرالدو دا كوستا فى حسابات الأهلي بعد ضياع صفقة التعاقد مع إيمومو لدعم الفريق الأحمر بعد اقتراب ساليف كوليبالي من الرحيل.

جيرالدو الذى يبلغ من العمر 27 عاما و كان أحد نجوم النسخة الماضية من دوري أبطال بشدة كان يقترب من الترجي التونسي وساهم بشدة فى تأهل فريقه للدور قبل النهائى للبطولة.

ويجيد جيرالدو فى مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب ولعب للعديد من الأندية البرازيلية فى الدرجة الثانية قبل أن ينقل لأول أغسطس عام 2016 فى صفقة انتقال حر.

وسجل جيرالدو طوال مشواره الكروي الذى يمتد إلى 111 مباراة 10 أهداف وصنع 4 أهداف فقط.

5- رمضان صبحي

مضان صبحي، البالغ من العمر 21 عامًا، قد يعود مجددًا إلى النادي الأهلي في يناير سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، لعدم حصوله على فرصة المشاركة مع فريقه الحالي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية الأحد: "الأهلي رقم 1 في حسابات رمضان صبحي إذا قرر هدرسفيلد التفريط في خدماته، وسأسافر إلى إنجلترا يوم 10 ديسمبر لدراسة موقف اللاعب".

6- محمود بن حليب

ربطت تقارير مغربية محمود بن حليب مهاجم الرجاء المغربي صاحب الـ22 عامًا بالانتقال لصفوف الأهلي بعد تألق اللاعب مع فريقه وقيادته للفوز ببطولة الكونفيدرالية.

ودخل بن حليب فى العديد من الأزمات مع الأسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق المغربي وكاد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الرجاء إلا أن الأسباني قرر الإبقاء على لاعبه في ظل إصابات مهاجمه الأساسي محسن ياجور وعدم وجود البديل.