"قرين أيمن الكاشف" و"بلالين" الحضري ومعركة (سيد - منصور) فى تصريحات الأسبوع المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

شهد الأسبوع المنقضي العديد من التصريحات المثيرة للجدل على الصعيد المحلي تصدرت "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي وفى الوسط الرياضى.

وارتفعت وتيرة الصراع بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري على خلفية تقدم الأحمر فى جدول ترتيب البطولة التي يحمل لقبها فيما دخل عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام على الخط.

وينقل لكم الخليج 365 أبرز هذه التصريحات وهي:

1- سيد عبدالحفيظ يطلق تصريحاً أثار حفيظة الزمالك عقب خروجه من البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري

2- أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك يرد على، عبدالحفيظ بعد سب والده لمدير الكرة بالأهلي

3- الحضري يرد على هجوم جماهير الإسماعيلي عقب الأزمة التى نشبت بينهما بسبب تغيبه عن الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا

4- مصطفي يونس مدرب المصري يهاجم عمرو الدسوقى مدافع الفريق الأخضر وقائده السابق على خلفية انتقادات الأخير بعد الهزيمة من الزمالك

5- عصام عبدالفتاح عضو اتحاد الكرة يؤكد قدرة مصر على استضافة كأس الأمم 2019 بعد سحبها من الكاميرون

6- أبوالمعاطي زكي يمنح الناقد الرياضى فتحي سند إجابة منطقية لسؤاله حول مدرب الأهلي الجديد

7- عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لا يعرف منافس الزمالك القادم فى الدوري بعد إيقاف محمود علاء

8- أيمن الكاشف يعلق على الشبه الواضح بينه وبين الحكم محمد عادل الذى أدار مباراة الأهلي والجونة

9- تصريح مثير من كرم كردي عضو اتحاد كرة القدم المصري

10- عقب نصار يخطئ في تاريخ إطلاق قناة الأهلي التى تم إنشاؤها عام 2008

11- عصام عبدالفتاح يمنح سبباً لاعتراضه على تطبيق تقنية حكم الفيديو