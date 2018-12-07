الان تتابع ميسي في المركز الأول لأفضل اللاعبين.. وصلاح سابعا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

نشرت شبكة ESPN العالمية تصنيفها لأفضل 100 لاعب في العالم بمختلف المراكز، ليتفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي.

وتفوق ميسي كأفضل من يجمع بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط، فيما حل البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي في المركز الرابع، أما النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول فجاء في المركز السابع.

وكان لنجوم ريال مدريد الحصة الأكبر من الألقاب، إذ حصل الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الميرينجي على لقب أفضل لاعب خط وسط، وفاز زميله داني كارفاخال بلقب أفضل ظهير أيمن، والبرازيلي مارسيلو حصل على لقب أفضل ظهير أيسر، فيما نال سيرخيو راموس على لقب أفضل قلب دفاع.

وذهبت جائزة أفضل حارس للإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد، فيما اختير الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام كأفضل مهاجم صريح، فيما نال البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي لقب أفضل لاعب وسط هجومي، والسنغالي ساديو ماني من ليفربول لقب أفضل جناح، وتوج الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلقب أفضل مدرب.