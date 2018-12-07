شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تصوير بعض لاعبي أرسنال وهم يستنشقون غاز الضحك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الجمعة، أنه سيذكر اللاعبين بمسؤولياتهم بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه بعض من لاعبيه النجوم يستنشقون أكسيد النيتروس للترفيه.

وظهر في الفيديو الذي التقط بكاميرات المراقبة ونشرته صحيفة «ذي صن» البريطانية، لاعبون مثل الألماني مسعود أوزيل والجابوني بيير إيمريك أوباميانج والفرنسيين ألكسندر لاكازيت وماتيو جندوزي.

وفي بيانه قال أرسنال: «سيتم التحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر، وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي».

وأكسيد النيتروس، المعروف أيضاً باسم غاز الضحك، متوفر للعامة، لكن من غير القانوني تقنياً بيعه لأغراض ترفيهية.

في الفيديو الذي صور بحسب التقارير في لندن قبل بداية الموسم الحالي، يمكن رؤية لاعبين آخرين من أرسنال، بما في ذلك الأرميني هنريك مخيتاريان، يرفضون العرض لاستخدام الغاز.

وهذه اللقطات هي أحدث سلسلة من استخدام هذا الغاز من قبل اللاعبين، إذ سبق لليفربول أن حذر نجمه السابق رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي حاليا) بعد ظهور لقطات له يستخدم المادة في عام 2015.

وفي العام ذاته، وجه مدرب أستون فيلا في حينها تيم شيروود إنذارا لجاك جريليش بعد ظهور صور له وهو يستنشق الغاز، كما وبخ البوروندي سيدو بيراهينو من قبل وست بروميتش في حادث مماثل عام 2014.

وعندما نشرت صورة مماثلة للاعب توتنهام كايل واكر في عام 2013، اعتذر الأخير على تويتر كاتبا «لن أفعل هذا الأمر مرة أخرى وأتمنى ألا يتأثر أي شخص آخر بوضع صحتهم في خطر بسبب أفعالي».

ويحتل أرسنال حاليا تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني أوناي إيكري المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يخسر في آخر 20 مباراة في جميع المسابقات.