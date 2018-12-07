الظاهرة رونالدو يُبرز الاختلافات مع كريستيانو

قال الظاهرة البرازيلي رونالدو، رئيس نادي بلد الوليد، إن هناك العديد من الاختلافات مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.
وسئل رونالدو، عما إذا كان من المنطق، أن يظل وصفه بالظاهرة، للتفريق بينه وبين البرتغالي كريستيانو.
ورد الظاهرة، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو بقوله "إنه أمر للتسلية، لكن لا معنى له، هناك عدة اختلافات بيني وبين كريستيانو".
وأضاف رونالدو "الاختلاف يكمن في العمر، وفوق كل شيء، هناك 9 سنوات من الاختلاف".
وتابع "لعبت في فترة زمنية مختلفة عن المرحلة التي يخوضها كريستيانو، كرة القدم تغيرت بسرعة في الفترة الماضية".
وختم رونالدو حديثه بقوله "لا أريد أن أقول إن وقتي كان أكثر صعوبة، لكننا واجهنا عدة مواقف مختلفة للغاية، ومع أندية متنوعة أيضًا".
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