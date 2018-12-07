شاهد| فضيحة لاعبي آرسنال يستنشقون أكسيد النيتروس .. والإدارة تغضب

في فضيحة مدوية تواجه لاعبي نادي أرسنال الإنجليزي، بعد الفوز المتكرر في في بطولة الدوري، عقب نشر شريط فيديو يظهر فيه بعض من لاعبيه النجوم يستنشقون أكسيد النيتروس للترفيه.

وظهر في الفيديو الذي التقط بكاميرات المراقبة ونشرته صحيفة ذي صن البريطانية، لاعبون مثل الألماني مسعود أوزيل والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ والفرنسيين ألكسندر لاكازيت وماتيو غندوزي.

وفي بيانه قال آرسنال: "سيتم التحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي".

وأكسيد النيتروس، المعروف أيضاً باسم غاز الضحك أو "كوكايين الهيبي"، متوفر للعامة، لكن من غير القانوني تقنياً بيعه لأغراض ترفيهية.

في الفيديو الذي صور بحسب التقارير في لندن قبل بداية الموسم الحالي، يمكن رؤية لاعبين آخرين من آرسنال، بما في ذلك الأرميني هنريك مخيتاريان، يرفضون العرض لاستخدام الغاز.

وهذه اللقطات هي أحدث سلسلة من استخدام هذا الغاز من قبل اللاعبين، إذ سبق لليفربول أن حذر نجمه السابق رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي حالياً) بعد ظهور لقطات له يستخدم المادة في عام 2015.

وفي العام ذاته، وجه مدرب أستون فيلا في حينها تيم شيروود إنذاراً لجاك غريليش بعد ظهور صور له وهو يستنشق الغاز، كما وبخ البوروندي سيدو بيراهينو من قبل ويست بروميتش في حادث مماثل في 2014.

وعندما نشرت صورة مماثلة للاعب توتنهام كايل واكر في عام 2013، اعتذر الأخير على تويتر كاتباً: "لن أفعل هذا الأمر مرة أخرى، وأتمنى ألا يتأثر أي شخص آخر بوضع صحتهم في خطر بسبب أفعالي".

ويحتل آرسنال حالياً تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني أوناي إيكري المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يخسر في آخر 20 مباراة في جميع المسابقات.