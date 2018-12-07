مطلب جماعي من جماهير تشيلسي برحيل هازارد

باتت جماهير فريق تشيلسي أكثر انفتاحاً على رحيل إيدين هازارد عن النادي اللندني، وطالبت بمغادرة النجم البلجيكي الفريق بسبب مستواه المخيب في مباراة الفريق الأخيرة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أوضحت صحيفة دايلي ستار البريطانية أن جماهير فريق تشيلسي، انقلبت على نجم الفريق إيدين هازارد بسبب المستوى، الذي ظهر به في مباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون في الأسبوع 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضحت دايلي ستار أن جماهير "البلوز" غاضبة جداً من هازارد، وتُريد منه حزم حقائبه والرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وأضاف أن تويتر كان مليئاً برسائل تنتقد النجم البلجيكي، بعد خسارة تشيلسي أمام وولفرهامبتون (1-2) وابتعاده عن متصدر "البريميرليغ" مانشستر سيتي بـ10 نقاط كاملة.

وفي هذا السياق، غرد أحد رواد تويتر قائلاً: "شخصياً سأحزم حقائب هازارد وأنقله إلى المطار.. ربما يمكن كذلك تسريع انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية في حال استمر في تقديم الأداء، (الذي قدمه في مباراة وولفرهامبتون) كل أسبوع".

وتابع آخر: "أداء هازارد يفتقر إلى الاتساق"، فيما قال آخر: "أين هو هازارد؟ باستثناء تعرضه للأخطاء.. هل هذا هو هازارد؟".

في المقابل، أشارت عدة تقارير صحافية إلى أن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع إيدين هازارد لانضمامه إلى "الميرنغي" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يُعد النجم البلجيكي هدفاً رئيسياً للفريق "الملكي"، الذي يبحث عن نجم بمواصفات كبيرة يحل مكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يشار إلى أن تشيلسي، عرض في وقت سابق على هازارد تجديد عقده مع النادي اللندني، إذ عرض "البلوز" على النجم البلجيكي الحصول أسبوعياً على راتب يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، وفق ما ذكرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.