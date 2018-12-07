شكرا لقرائتكم روساريو سنترال يتوج ببطولة كأس الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز نادي روساريو سنترال، لقب كأس الأرجنتين، فجر اليوم الجمعة ، بعد تغلبه على نظيره خيمناسيا، 4-1 بركلات الترجيح.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل الإيجابي 1-1، تم اللجوء لركلات الترجيح، التي استطاع روساريو سنترال أن يحسمها لصالحه.

وكان روساريو سنترال قد تقدم أولًا بهدف لفرناندو زامبيردي في الدقيقة 19، إلا أن لورينزو فارافيلي أدرك التعادل لخيمناسيا في الدقيقة 52.



التتويج

ويعد هذا اللقب الأول في كأس الأرجنتين الذي يحصده روساريو سنترال، والسادس في تاريخه بشكل عام، وبفضله حجز بطاقة التأهل لكأس ليبرتادوريس 2019.