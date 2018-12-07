شكرا لقرائتكم كواليس تأخر انتقال محمود وحيد للأهلي ودور القيعي في تعطيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعطلت صفقة انتقال محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة إلي الأهلي لمدة 24 ساعة بسبب الأزمة التي نشبت بين اللاعب وعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي بسبب الخلاف حول القابل المالي الخاص باللاعب.

ورغم إتمام الاتفاق الثنائي بين الأهلي والمقاصة علي إنهاء الصفقة مقابل 15 مليون جنيه نقدا وتسلموا الشيكات الخاصة بالصفقة ووقعوا علي الاستغناء الخاصة باللاعب والموجه للأهلي، ولكن تأخر توقيع اللاعب علي الاستغناء الموجه للقلعة الحمراء.

كواليس الأزمة بين وحيد والقيعي تعود إلي رغبة اللاعب في الحصول علي 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد مساواة بلاعبي الفئة الأولي في الأهلي، لاسيما أنه سيتحمل نسبة الضرائب من عقده، فيما عرض القيعي علي لاعب المقاصة الحصول علي 3 ملايين جنيه في الموسم ويخصم منها قيمة الضرائب، وهو ما رفضه اللاعب بحجة أن عقده سيكون أقل من مليوني جنيه، بعد خصم الضرائب والنسبة الخاصة بنسبة المشاركة.

تسبب الاتفاق علي الأمور المالية الخاصة بوحيد في تأخير توقيع اللاعب الذي ترك جلسة المفاوضات عاضبا من القيعي وأغلق موبايله، قبل أن يتم تدارك الأمر من قبل مسئولي القلعة الحمراء.