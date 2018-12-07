شكرا لقرائتكم محمد صلاح يشارك في حفل ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول فى حفل نظمه النادي لأصحاب ذوي الأحتياجات الخاصة أمس الخميس. وحرص المشاركين في الحفل على إلتقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح الذي يحظى بشعبية واسعة في ليفربول. ويستعد محمد صلاح للمشاركة في مباراة ليفربول وبورنموث المحدد لها الثانية والنصف ظهراً غداً السبت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك في حفل ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .