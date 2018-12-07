شكرا لقرائتكم أفلح إن صدق .. شاهد صالح جمعة يعلن توبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد لاعب النادى الأهلى صالح جمعة صباح اليوم عبر حسابه الشخصى بعدة صور له في الطريق للنادى وداخله ، وذلك قبل أن ينتظم في تدريبات اليوم



صالح جمعة اليوم

وكان صالح جمعة قد انتظم في تدريبات الفريق منذ انقطاعه عنها عقب عودته من رحلة احتراف قصيرة بالدورى السعودى ، وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية مكثفة، اشتملت على الجانب البدني وتدريبات بالكرة.



صالح جمعة