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شكرا لقرائتكم أفلح إن صدق .. شاهد صالح جمعة يعلن توبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غرد لاعب النادى الأهلى صالح جمعة صباح اليوم عبر حسابه الشخصى بعدة صور له في الطريق للنادى وداخله ، وذلك قبل أن ينتظم في تدريبات اليوم
صالح جمعة اليوم
وكان صالح جمعة قد انتظم في تدريبات الفريق منذ انقطاعه عنها عقب عودته من رحلة احتراف قصيرة بالدورى السعودى ، وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية مكثفة، اشتملت على الجانب البدني وتدريبات بالكرة.
صالح جمعة
اهلى
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