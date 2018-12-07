شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة يشكو مدير استاد المحلة بسبب أرضية الملعب والتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سمير كمونة المدير الفنى لفريق غزل المحلة بمذكرة رسمية لإدارة نادى غزل المحلة يطلب خلالها التحقيق مع محمد فايد مدير استاد غزل المحلة، بسبب سوء أرضية التراك الخاصة بالملعب خلال مباراة طنطا الأخيرة للفريق بدورى القسم الثانى، بالإضافة لسوء دكة بدلاء الفريق ووجود أتربة على دكة البدلاء ما تسبب فى أزمة قبل بداية المباراة التى انتهت بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

وأكد كمونة خلال المذكرة التى تقدم بها أن مدير الاستاد يرفض تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بتشغيل سورة البقرة فى الإذاعة الداخلية للاستاد بالإضافة لقيام مدير الاستاد بالمساعدة فى دخول عدد من الجماهير إلى مدرجات استاد غزل المحلة على الرغم من طلب الجهاز الفنى بعدم دخول هؤلاء الاشخاص للملعب بعد اتهامهم للجهاز الفنى بالسمسرة والعمولات فى صفقة انتقال أحمد فهمى للمقاولين العرب.

من جانبه قام المهندس حسام عزو نائب رئيس نادى غزل المحلة والمشرف العام على الكرة بعقد اجتماع مع محمد فايد مدير استاد غزل المحلة وذلك للتحقيق فى اتهامات سمير كمونة، وأكد فيه مدير الاستاد لنائب أنه لم يتعمد عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى لكن الظروف التى سبقت المباراة من تشديدات أمنية ووجود عدد من الأعطال بالإذاعة الداخلية كان السبب فى عدم الالتزام بتعليمات الجهاز خلال مباراة طنطا، مؤكدا أن المباراة المقبلة لغزل المحلة ستشهد تغييرا جذريا فى كل المرافق المحيطة بالاستاد بالشكل الذى يليق باسم ومكانة نادة غزل المحلة.