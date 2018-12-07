شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صالح جمعة يفتح صفحة جديدة بعنوان الالتزام فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى صفحة جديدة مع جماهير القلعة الحمراء، معلناً التزامه داخل النادى، بعد عدة مواسم تعرض فيها لاعب القلعة الحمراء للكثيرمن العقوبات المادية بسبب عدم الانضباط مع الفريق، قبل أن ينتهى الأمر بإعارته إلى فريق الفيصلى السعودى.

ونشر صالح جمعة صورا عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، تضمنت استماعه للقارئ مشارى راشد العفاسى، أثناء توجهه إلى مران الفريق.

وعاد صالح جمعة إلى النادى الأهلى بعد فسخ تعاقده مع الفيصلى السعودى، ليستكمل مشواره داخل القلعة الحمراء، مؤكداً أنه سيلتزم خلال الفترة المقبلة مع الفريق.



الاهلى



سيارة صالح جمعه



صالح جمعه