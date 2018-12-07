شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: محمود وحيد فى الأهلى لمدة أربعة مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر فى القلعة النادى الأهلى إن محمود وحيد ظهير أيسر فريق مصر المقاصة سيكون لاعباً فى الأهلى بدءاً من يناير المقبل ولمدة أربعة مواسم ونصف، حيث أنهى النادى الصفقة بعدما حصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة النادى الفيومى للاستغناء الموجه عن اللاعب للنادى الأهلى، كما أنهى مسئولو الأخير اتفاقهم مع اللاعب على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأوضح المصدر أن صفقة محمود وحيد شهدت فعلاً عدة عراقيل تمثلت فى الخلاف حول المبلغ الذى سيحصل عليه اللاعب من الأهلى، خاصة أن مسئولاً بارزاً فى القلعة الحمراء تحدث مع اللاعب بشكل سيئ خلال الحديث فى هذه النقطة تحديداً، قبل أن يتدخل أكثر من مسئول آخر فى الأهلى ويتحدثون مع اللاعب طوال ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لتنتهى الصفقة ويوافق اللاعب على التوقيع على عقود اللعب للأهلى.

وأشار المصدر إلى أن الأهلى سيُعلن الصفقة فى غضون ساعات قليلة، مؤكداً أن اللاعب تحدث معه أكثر من مسئول أهلاوى صباح اليوم لتنتهى الصفقة التى شغلت الجميع فى الشارع الأهلاوى طوال الساعات الماضية.