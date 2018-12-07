شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل الدفعة الأولى من مستحقات "الدَّيانة" خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساعات المقبلة إرسال نادى الزمالك الدفعة الأولى من قيمة مستحقات اللاعبين القدامى بعد النجاح فى احتواء أزمة الدَّيانة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى "فيفا".

جاء ذلك أثناء تواجد وفد نادى الزمالك فى سويسرا خلال الأيام الماضية، حيث تم الاتفاق مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" واللاعبين على إلغاء غرامات التأخير بعد التعهد بسداد كل المستحقات على دفعتين خلال الأيام المقبلة.

وعاد وفد الزمالك إلى القاهرة منذ ساعات، قادمًا من سويسرا بعد التواجد هناك خلال الأيام الماضية لبحث قضايا خصم النقاط المختلفة على النادى فى "فيفا" بسبب المتأخرات لصالح اللاعبين السابقين.